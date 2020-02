I Ferragnez sul podio degli influencer, tra loro gli Autogol

Sono sempre i “Ferragnez” a dominare la classifica di gennaio dei primi 15 influencer, stilata da Sensemakers sulla base dei dati di Shareablee realizzata per PrimaOnLine. Ma tra moglie e marito, ovvero tra Chiara Ferragni al primo posto con The Blond Salad che conta 61 milioni di interazioni tra Fb, Instagram, Twitter, Youtube, e suo marito Fedez con 16,6 milioni di contatti, s’insinuano gli Autogol, trio comico che con le parodie calcistiche ha avuto 24 milioni di interazioni.



Perde una posizione fermandosi sul sesto graidino Valentina Ferragni, sorella di Chiara, che a dicembre era quinta. La coppia più famosa della ‘sociosfera’ fa l’en plein anche nella classifica dei post più performanti di gennaio, aggiudicandosi dieci post su dieci. Il primo è un video di Fedez che fa uno scherzo cattivo alla moglie; lei non la prende bene e risponde con un insulto. In gennaio Fedez è stato anche protagonista di un botta e risposta sui social con Matteo Salvini, che non è entrato nella top ten ma è stato ripreso da molti giornali. Quarta posizione, con 7,9 milioni, per Diletta Leotta, la conduttrice della domenica sportiva di Dazn, che è stata tra i protagonisti del Festival di Sanremo (gli effetti sui social li vedremo nella prossima classifica).



Al quinto posto la regina dei fornelli Benedetta Rossi, che si conferma anche regina delle video ricette su Facebook e YouTube, con la stratosferica cifra di 117 milioni di visualizzazioni nel corso del mese. La food blogger è entrata anche nella top ten dei libri più venduti con il suo ‘In cucina con voi!’, sottotitolo ‘Tutte le nuove ricette di Fatto in casa da Benedetta’, edito da Mondadori. Dopo Valentina Ferragni, settimo posto per la showgirl Giulia De Lellis, testimonial di brand della moda e della bellezza, che il 15 gennaio ha compiuto 24 anni, evento celebrato con una festa ‘a sorpresa’ dal compagno, il pilota del Moto Gp Andrea Iannone, molto commentata sui social.



Ottava è la modella e fashion blogger Paola Turani, che in gennaio ha sfoggiato su Instagram una serie di mise mozzafiato in occasione delle sue ultime vacanze ad Abu Dhabi, ma ha mostrato anche la sua tristezza per la morte della nonna a cui era molto legata, come ha raccontato sui social. Nona è Alice Campello, la modella blogger, moglie di Álvaro Morata, attaccante dell’Atlético Madrid: a gennaio ha condiviso con i suoi fan i primi messaggi che si è scambiata con il calciatore quando si erano conosciuti, nel marzo 2016. Tra le new entry, al decimo posto c’è la web star 17enne Elisa Maino, diventata famosa due anni fa per essere stata la prima italiana a oltrepassare il milione di follower su Musical.ly con i suoi video musicali.



All’11/o posto l’attrice Alice Pagani che interpreta la pariolina mora in ‘Baby’, la fortunata serie per Netflix diretta da Andrea De Sica. Dodicesimo gradino per Ultimo. Al 13/o posto c’è LaSabrigamer, vale a dire Sabrina Cereseto, una giovane monzese già finalista di Miss Italia cinque anni fa, grande appassionata di videogame, oggi spopola su YouTube con le sue video sfide con altri gamer. Infine, al 15/o posto c’è Gianluca Vacchi, imprenditore che gira il mondo facendo il dj e l’intrattenitore e su Instagram mette in mostra la sua prestanza fisica e la sua ricchezza.