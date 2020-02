In occasione del World Nutella Day arriva una novità: pane e Nutella, da sempre un classico nelle case italiane, ora si potrà gustare in tutti i McDonald’s d’Italia.

Ferrero Italia e la multinazionale americana hanno presentato McCrunchy Bread con Nutella, un nuovo panino che sigla la partnership tra le due aziende, accumunate da valori quali lo stare insieme, la condivisione e la semplicità.



E proprio all’insegna della semplicità è infatti il nuovo panino: solo pane e Nutella, preparato al momento e servito caldo e fragrante. Il pane utilizzato è speciale, particolarmente adatto per la tostatura che esalta al meglio sia la croccantezza che il gusto dei 18 grammi della famosa crema alle nocciole.

I consumatori hanno potuto assaggiarlo in anteprima mondiale nel McDonald’s di Piazza Duomo a Milano (ma anche a Roma, Napoli e Bari) per un totale di 2500 panini distribuiti in un’ora. Dal 12 febbraio McCrunchy Bread con Nutella sarà disponibile in tutti i McDonald’s d’Italia.