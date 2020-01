Vi piacerebbe, il 14 febbraio, dormire con il vostro amore per una notte nella Casa di Giulietta a Verona? Sareste gli unici al mondo a farlo, perché normalmente l’edificio storico in via Cappello nella città scaligera è chiuso al pubblico. Ma adesso arriva un concorso per scegliere la coppia fortunata.

Come riporta il sito del giornale di Verona, L'Arena, è il frutto di una campagna di Airbnb che, dopo la prima esperienza al Louvre, ha scelto Verona per la prossima campagna di comunicazione internazionale che da domani coinvolgerà oltre 20 Paesi in tutto il mondo. Una coppia di innamorati potrà trascorrere la serata e la notte di venerdì 14 febbraio (con cena di uno chef stellato) nelle stanze della casa di Giulietta, oggetto, come spiega la nota di palazzo Barbieri, «di uno speciale restyling di alcune sale per riprodurre l’atmosfera di una vera e propria casa».

Il concorso comincia domani, martedì 21 gennaio e i dettagli verranno svelati direttamente sul sito di Airbnb. Ma quello che trapela è che bisognerà scrivere a Giuletta raccontando la propria storia d’amore e le motivazione che spingono a partecipare all’iniziativa.

In sostanza, come quelle inviate da anni al Club di Giulietta. Poi sarà una giuria a scegliere i vincitori.

Collaborano il Comune e alcuni partner locali, quali il Club di Giulietta e lo chef stellato Giancarlo Perbellini. Airbnb inoltrre sponsorizzerà con 90 mila euro la mostra di Caroto, che si terrà a novembre a Castelvecchio.

Oggi il nuovo allestimento della Casa è stato visitato in anteprima dal sindaco Federico Sboarina e dall’assessore alla Cultura e Turismo Francesca Briani. Insieme a loro, la direttrice dei Musei civici Francesca Rossi, la presidente del Club di Giulietta Giovanna Tamassia e la responsabile di Airbnb Italia Federica Calcaterra.

Ultima avvertenza: milioni di turisti ogni anno visitano la casa e il cortile: il risveglio potrebbe essere poco rispettoso della privacy...