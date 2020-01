«Mancano solo due giorni all’inizio del “Grande Fratello Vip” e il mio cuore batte sempre più forte. Non vedo l’ora di varcare la porta rossa e vivere al massimo ogni attimo di questa nuova grande avventura, forte del supporto morale di tutti coloro che mi vogliono bene».



È uno degli ultimi messaggi che Adriana Volpe ha lanciato ai suoi fan attraverso Facebook prima di chiudersi nella casa del Grande Fratello Vip. La showgirl trentina è infatti fra i protagonisti della quarta edizione del reality show in onda da oggi in prima serata su Canale 5 e che avrà come padrone di casa Alfonso Signorini, già opinionista pungente nelle passate edizioni.



Ventitré i protagonisti del reality. Fra le donne, oltre a Volpe, Barbara Alberti, Paola Di Benedetto, Elisa De Panicis, Antonella Elia, Clizia Incorvaia, Fernanda Lessa, Carlotta Maggiorana, Licia Nunez e Rita Rusic. I concorrenti uomini sono Paolo Ciavarro, Michele Cucuzza, Andrea Denver, Ivan Gonzale, Aristide Malnati, Andrea Montovoli, Pago, Fabio Testi, Antonio Zequila, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano e Sergio Volpini.



Nella casa del Grande Fratello, negli studi di Cinecittà a Roma, Adriana Volpe dovrà affrontare la sfida quotidiana con gli altri vip che animeranno il reality e che, secondo la formula ormai collaudata del Grande Fratello, saranno eliminati puntata dopo puntata. In un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni dopo l’ufficialità della sua presenza nel talent, Adriana Volpe ha raccontato: «Ho deciso di partecipare al Grande Fratello Vip perché per me è un modo inedito di mettermi in gioco, senza copione all’interno della casa porterò un arricciacapelli, gli occhiali da sole e una maglietta della Madonnina».



Da parte sua Alfonso Signorini, che ha voluto al suo fianco nel ruolo di opinionisti Pupo e Wanda Nara, lancia la sfida di un programma che andrà in onda due volte alla settimana: «Tutti i protagonisti - ha spiegato Signorini - hanno forti personalità e quindi prevedo una Casa divertente anche se molto difficile da gestire. Io ho le armi pronte... sarà un GfVip davvero minato». Per Adriana Volpe la partecipazione al reality di Mediaset arriva dopo lo scontro, nel 2017, con Giancarlo Magalli nel programma di Rai2 «I fatti vostri» che conduceva da otto edizioni consecutive. Una nuova sfida per la conduttrice e attrice nata a Trento nel 1973, che dopo l’esperienza ai «Fatti vostri», ha partecipato nel 2018 al reality «Pechino Express» su Rai 2, condotto da Costantino della Gherardesca con destinazione Africa.



«Sono molto contento», dice Signorini. «Sarò un conduttore sui generis, porterò le mie particolarità, il mio mood, le mie curiosità. Politici nel cast? Ne abbiamo un po’ tutti le tasche piene - risponde - poi, certo, avere la Boschi che fa la doccia.... ma credo che con la politica siano due mondi lontani. L’unico che avrei voluto vedere nella casa è Rocco Casalino, perché lo trovo molto divertente». Il GF Vip fa subito il bis con una prima puntata che raddoppia venerdì con i concorrenti divisi in due gruppi (la messa in onda sarà poi lunedì e venerdì, tranne il 13 gennaio).