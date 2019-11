Grazie all'Adige e grazie al nostro Monitor quattro fortunati lettori potranno godersi una giornata di relax e di coccole alle Terme Merano. In questi giorni freddi, all'insegna di neve e pioggia, non c'è nulla di meglio per godersi un po' di benessere. E sarà così per Nadia Ianes, Pia Dalla Torre, Nadia Pedrotti e Fabrizio Dalprà, che ha ritirato la busta regalo per la moglie. «Siamo noi a dover ringraziare voi - ha esordito il nostro direttore Alberto Faustini nel premiare i lettori - per la fiducia che ci date ogni giorno. Mi piace l'idea che sia il giornale a dare un regalo ai lettori: un gesto piccolo ma fortemente simbolico per chi ci sceglie ogni giorno.

Il quiz su Monitor ci dà la possibilità di incontrare i fortunati vincitori, e vedersi di persona è sempre un bel momento».

Poi la consegna della busta con l'ingresso omaggio e le fotografie di rito. Infine anche una breve visita alla redazione, per scoprire le stanze dove ogni giorno nasce il giornale. «Non vediamo l'ora di andare a Merano - sorride Nadia Pedrotti, di Povo, arrivata in via Missioni Africane con il marito -: ogni mattina andiamo in edicola a comprare l'Adige e il sabato ovviamente riceviamo e leggiamo Monitor, ma non solo per il quiz. La pagina con gli itinerari ci piace molto e quando la stagione lo permetterà vorremmo fare alcune delle gite proposte».

Fabrizio Dalprà, di Mattarello, è abbonato da tanti anni e attento lettore del giornale, mentre Pia Dalla Torre, insieme al marito, ci confida che «leggiamo tutto il giornale, dalla prima alla ultima pagina: mio marito è appassionato di sport, poi è originario della val di Sole e quindi legge anche quelle pagine. Poi la cronaca di Rovereto, visto che abitiamo lì, e anche quella della val di Non, considerato che io sono di Flavon. Senza dimenticare la cronaca di Trento. Insomma, una lettura completa. Le terme? Credo faremo un regalo a nostro figlio e a sua moglie: da tempo non si prendono un giorno di ferie e allora si meritano un po' di relax. Noi terremo i bambini e loro andranno a Merano». Una giornata, quindi, che si preannuncia indimenticabile: coccole, sauna, ingresso gratis, bimbi dai nonni. "What else?", direbbe George Clooney.

«Abitando a Castelfondo sono piuttosto vicina a Merano - ci dice invece Nadia Nones - e non vedo l'ora di andare. Tra l'altro gestisco un B&B e una delle mete che consigliamo agli ospiti è proprio Terme Merano».