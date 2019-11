Impossibile dimenticarli, almeno per quelle generazioni che sono cresciute negli anni Settanta e Ottanta, quando l'appuntamento del tardo pomeriggio con la puntata del giorno era imperdibile. Richie Cunningham, Potsie, Ralph, e ovviamente l'insuperabile Fonzie: sono i protagonisti di Happy Days, la popolarissima serie andata in onda per la prima volta 45 anni fa, nel 1974, negli Stati Uniti e poi sbarcata, con grande successo, in Europa e in Italia.

A rinverdire i fasti di Happy Days, con uno scatto postato su Instagram e diventato virale, è stato Ron Howard, che al tempo interpretava Richie e che poi è diventato un regista di grande successo.

L'occasione che ha riunito il cast è stata una serata benefica in onore di Gary Marshall, scomparsio nel 2016, che di Happy Days fu creatore e produttore.

Tutti sono apparsi in splendida forma, a partire dalla 91enne Marion Ross, la mamma di Richie, che nella foto compare insieme allo stesso Ron Howard, a Henry Winkler (Arthur Fonzarelli detto "Fonzie"), Don Most (Ralph Malph) e Anson Williams (Warren Weber detto "Potsie").

Sono invece scomparsi negli anni scorsi Tom Bosley, papà Cunningham, Al Molinaro (Alfred "Al" Delvecchio), Pat Morita (Matsuo "Arnold" Takahashi), e Erin Moran, alias Joanie Cunningham.