Chechu e Ignazio fotografati sulla neve, è un servizio fotografico di moda, ma agli utenti dei social non va giù: "In questo momento di pandemia, è disgustoso"

MILANO - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - ormai a tutti gli effetti una coppia influencer di prima grandezza - continuano a far parlare di sé. Questa volta per essersi immortalati a sciare sulle Dolomiti insieme a Andrea Damante e la fidanzata Elisa Visari. Motivi di lavoro dietro alla vacanza sulla neve, ma sul web è scoppiata la polemica. Le piste da sci, infatti, sono chiuse a causa delle norme dettate dalla pandemia di Coronavirus in corso. E la coppia è residente a Milano, quindi non avrebbe dovuto spostarsi fra Regioni, secondo il dpcm, se non per "comprovate esigenze" di emergenza o lavoro. Ma questa volta, Ignazio e Chechu sono perfettamente in regola.

Infatti le foto delle due coppie sulla neve sono state pubblicate in parte sui social network e fanno parte di uno shooting pubblicitario. I motivi di lavoro non sono tuttavia stati sufficienti ad evitare la polemica sul web. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono infatti mostrati nei loro giorni all’insegna del divertimento insieme agli amici Andrea Damante ed Elisa Visari. Una normalità che non è andata giù a più di un utente.

“Vi seguo da sempre, ma trovo di cattivo gusto queste sponsorizzazioni. In un momento come questo dove la gente non può uscire di casa vedere voi andare a zonzo con la scusa del lavoro fa rabbia. Avreste dovuto fare un passo indietro e dare il buon esempio”, si legge tra i commenti alle foto pubblicate da Cecilia Rodriguez su Instagram. “È disgustoso“, aggiunge qualcun altro.