Prima uscita in famiglia per Francesco Totti, dopo la guarigione dal Covid. L’ex capitano della Roma si è concesso una domenica in famiglia con la moglie Ilary Blasi e le due figlie, approfittando della bella giornata romana. Prima un giro in risciò («Ma qua pedalo solo io»), poi una gitarella in barca, con un simpatico siparietto con la moglie: «Remi troppo piano!», «Pure questo! Mortacci…».