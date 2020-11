L'incontro con la stampa di Donald Trump per parlare della risposta della sua amministrazione al Coronavirus ha portato più di una sorpresa: tra queste l'acconciatura del presidente che dal giallo canarino degli ultimi quattro anni è virata verso un signorile grigio argento, quasi al platino. Non ci sono spiegazioni sul cambiamento di colore della capigliatura del Commander in Chief che solo giovedì, sotto la pioggia e senza ombrello, era andato a deporre una corona di fiori al cimitero degli eroi di Arlington in occasione del Veteran's Day.

Le immagini del "Trump grigio" hanno comunque mandato in fibrillazione i social media.