Superate le incomprensioni estive, tra aperitivi al Billionaire e gite in yacht, una delle coppie più social del momento, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, sembrano aver ritrovato armonia. Complice anche la semplicità della vita di campagna, grazie al soggiorno nel maso di famiglia, in val di Cembra. Dove sembra proprio che Ignazio viglia far conoscere alla sua Chechu le gioie della vita contadina. Eccoli alle prese con le galline e la raccolta delle uova nel pollaio.