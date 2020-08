VI state ancora chiedendo qual'è stata la causa della rottura del fidanzamento fra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? Allora cercate di informarvi su chi è Diletta Leotta.

Secondo il settimanale «Oggi» in edicola, l'ex ciclista figlio d'arte avrebbe incontrato in Costa Smeralda la conduttrice tv sportiva, che a sua volta si era già lasciata con il pugile Daniele Scardina (frattanto risultato positivo al Covid, bloccando la registrazione dello show di Milly Carlucci «Ballando con le stelle».

Come riporta il settimanale, intervistando King Toretto: "Moser non avrebbe mai staccato gli occhi dalla Leotta, sprecandosi in complimenti ed esplicite manifestazioni d'ammirazione".

Vedremo la Leotta a vendemmiare al maso Moser di Gardolo? Solo gossip estivo, ma certo le cronache rosa non vedono l'ora di formare una super-coppia.

