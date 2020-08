La popstar ha documentato su Instagram il megaparty in Giamaica per il suo 62° compleanno, che cadeva lo scorso 16 agosto, festeggiato con amici, figli e il fidanzato 26enne. Madonna è apparsa scatenata nei balli, tra cocktail e sigarette di marijuana. Nessuno degli ospiti, però, indossava la mascherina e il distanziamento, dalle immagini, non appare come la loro principale priorità…