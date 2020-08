Il settimanale “Oggi” non ha dubbi e lo annuncia come uno degli scoop più “caldi” dell’estate: la relazione tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez “è ufficialmente finita”. La rottura sarebbe arrivata dopo frequenti dissapori e come conseguenza di una lite a Porto Cervo in Sardegna. I fan non ci credono e liquidano tutto come Pettegolezzi, ma il settimanale rilancia e afferma che Ignazio avrebbe già una nuova passione: l’attrice Anna Safroncik, con cui avrebbe flirtato al Billonaire di Flavio Briatore.