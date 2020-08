Aiutatemi a trovare una barca! Chiara Ferragni, regina dei social, non poteva che affidarsi a Instagram per risolvere uno spinoso problema. La barca sulla quale si stava godendo le vacanze in Sardegna con famiglia e amici è andata in avaria Chiara ha postato il rientro in porto in gommone. I Ferragnez non si sono però demoralizzati, e si sono rivolti ai numerosissimi follower per avere consigli su come trovare, al più presto, una nuova barca da affittare.