«No pants required for Zoom meetings»: non servono i pantaloni per una videoconferenza. Parola di Lindsey Vonn. Che ha dimostrato quanto possa essere radicata una delle nuove abitudini da “smart worker”: vestirsi in maniera appropriata per un meeting di lavoro, ma solo quel tanto che serve. E per meglio farlo capire, la supercampionessa dello sci ha postato in video in cui, dopo aver seguito con tono molto professionale un incontro on line, si alza ed esce dalla stanza... in mutande.