La clausura forzata sta facendo scoprire, un po' a tutti noi, dei talenti nascosti. Succede anche a Michelle Hunziker, che ha scoperto una vera e propria passione per pettini e forbici, e allora sotto a chi tocca: in questo caso, il compagno della figlia Aurora Ramazzotti: «Niente ragazzi...in questa quarantena ho scoperto una nuova forma di “relax”...tagliare i capelli!!!! Ma quant’è bello! Adoroooooooooo! Con Goffredo ho rischiato perché è riccio...(più complicato) ma alla fine con qualche dritta da parte di @stefanomartorini, sono riuscita ad ottenere un ottimo risultato!!! Auri è molto soddisfatta @kingcerz @therealauroragram #haircut #quarantena», scrive Michelle sul suo profilo Instagram. Vedere per credere...