Non è ancora un annuncio, ma un proposito: in questi tempi in cui bisogna stare in casa, la coppia più hot del gossip italiano si sbilancia: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno facendo progetti importanti. E vorrebbero un bambino.

La sorella di Belen ha appena compiuto i trent’anni, ma la festa di compleanno è stata necessariamente «virtuale» per rispettare le norme anti Covid. Ma in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, Cecilia Rodriguez non ha fatto cenno al matrimonio ma a qualcosa di decisamente più importante: avere un figlio. Nonostante sia ancora giovanissima, la sorella d’arte sarebbe voluta diventare mamma con qualche anno di anticipo, chissà che lei e Ignazio Moser non abbiano in serbo qualche sorpresa.

Se quando uscirono dal Grande Fratello Vip 2, condotto da Ilary Blasi, in molti non avrebbero scommesso sul loro futuro come coppia, adesso Ignazio e Cecilia fanno sul serio. Presentati alle rispettive famiglie, “benedetti” dallo sceriffo Checcho Moser in persona durante la vendemmia, i due hanno subito preso casa insieme a Milano, città dove vivono ormai da tempo.

E il figlio? Nell’intervista lei ammette che avrebbe voluto un figlio a 28 anni, la stessa età della madre quando è nata lei. Ora lei si dice pronta a mettere su famiglia con il suo Ignazio.