La showgirl trentina Adriana Volpe abbandona la casa del Grande Fratello Vip.



Come spiega una nota della produzione, i Vip sono ancora fuori ad ascoltare la musica quando Adriana, sistemandosi al centro del giardino, richiama l’attenzione dei compagni.



«Voglio ringraziare tutti perché ognuno di voi in questo viaggio mi ha dato tantissimo», le prime parole di Adriana, la voce rotta dall’emozione.



«Vi volevo salutare uno ad uno perché devo veramente uscire - continua - ho fatto di tutto per rimanere qui e credere in questo messaggio perché andrà tutto bene ma ho delle cose importanti che devo risolvere».



L’intero gruppo si stringe in un abbraccio che dimostra tutto il sostegno alla showgirl. «Siate forti ragazzi, non mollate mai, io non ho mollato credetemi», continua Adriana salutando uno ad uno i compagni d’avventura prima di abbandonare quella che è stata la sua dimora per più di settanta giorni.



L’uscita della showgirl - si legge nella nota - ha parecchio destabilizzato l’intero gruppo soprattutto Fernanda, Patrick Licia e Antonella con cui ha stretto un legame particolare.