È finita la storia d’amore tra Silvio Berlusconi e Frencesca Pascale, che durava da dodici anni.



A confermare le indiscrezioni è stata una nota ufficiale dello staff di Berlusconi, in risposta ad un articolo comparso su «Diva e Donna», in cui si parlava di una nuova relazione dell’ex presidente del consiglio con la deputata azzurra Marta Fascina.



«Dopo l’articolo di “Diva e Donna” di questa mattina - si legge nella nota - si sono scatenati i soliti pettegolezzi intorno al Presidente Silvio Berlusconi e alla Signora Francesca Pascale. Appare quindi opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il Presidente Silvio Berlusconi e la Signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia. È quindi di ogni evidenza che tutte le illazioni che vengono prospettate al riguardo sono fuorvianti e del tutto inesistenti».