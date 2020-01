Barack Obama non è uno che dimentica l'anniversario di matrimonio o il compleann odella moglie. E per festeggiare le 56 candeline della moglie Michelle l'ha portata farsi 4 fototessera (alla vecchia), nella cabina delle fotografie. Quattro scatti pieni d'amore che Obama ha pubblicato oggi - in contemporanea su Twitter e Instagram - con gli auguri. La didascalia non poteva che essere lusinghiera: «In ogni scena sei la mia star, buon compleanno baby», si legge. E nella sola prima mezzìora il post su Instagram ha superato un milione di «like» di personaggi famosi e non e migliaia di commenti.



