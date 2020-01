Ha compiuto ieri 38 anni la duchessa di Cambridge Kate Middleton, anzi Catherine come vuole essere chiamata nonostante il suo nomignolo da ragazza sia usato comunemente. Due anni prima di sposare William, avrebbe inviato agli amici più stretti una mail per chiedere loro di essere chiamata con il nome esteso Catherine. Come riporta Vanity Fair, l’esperto di affari reali Adam Helliker ha rivelato: «Il motivo? Il ruolo che è andata a ricoprire».

Tra le persone più influenti di questi anni, Catherine è nata il 9 gennaio 1982 a Reading e cresciuta presso Chapel Row, un villaggio presso Newbury, nel Berkshire, in Inghilterra. Ha studiato storia dell'arte in Scozia all'Università di St Andrews, dove ha incontrato il principe William nel 2001. Il loro fidanzamento ufficiale è stato annunciato nel novembre del 2010 e la coppia si è spostata davanti ad un numero record di spettatori di tutto il mondo il 29 aprile 2011 nell'Abbazia di Westminster.

I loro figli, George, Charlotte e Louis, sono rispettivamente terzo, quarta e quinto in linea di successione al trono del Regno Unito.