Se la ricorderà a lungo, quella giornata, il maestro di sci Adrian Stoica: martedì scorso stava tenendo una lezione di gruppo sulle piste di Predeal, in Romania, quando all’improvviso, proprio in pista, è comparso un orso. Il gruppo si è fermato, e l’orso ha iniziato ad avvicinarsi minacciosamente. Allora il maestro è partito lungo la pista, e l’orso ha iniziato a inseguirlo, implacabile. Per 6 lunghissimi minuti lo ha fatto, prima di dileguarsi nel bosco.