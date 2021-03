L'Enpa scrive a Brigitte Bardot: "Ok al trasferimento degli orsi, ma a patto che a Casteller non ne arrivino altri"

TRENTO - L'Ente nazionale protezione animali (Enpa) ha scritto a Brigitte Bardot per chiederle di porre alcune condizioni all'offerta avanzata alla Provincia di Trento nelle scorse settimane in merito alla possibilità di prendere in carico i tre orsi rinchiusi nel Centro faunistico del Casteller di Trento, per ospitarli nel parco che la sua fondazione gestisce in Bulgaria assieme all'associazione austriaca Vier Pfoten.

"Le chiediamo di imporre alla Provincia autonoma di Trento una condizione irrinunciabile: che i recinti in località Casteller siano utilizzati esclusivamente e temporaneamente per ospitare esemplari malati, feriti, debilitati, al fine della loro cura e reintroduzione nell'ambiente naturale", ha spiegato la presidente dell'associazione, Carla Rocchi. Nella lettera, l'Enpa ha ringraziato l'attrice per il suo impegno a favore della liberazione degli esemplari Dj3, M49, M57.