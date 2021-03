Provincia, nuove regole per favorire l'abbattimento dei cinghiali

La Provincia modifica ancora, in senso estensivo, le regole per la caccia ai cinghiali: ora sarà estesa all'intero arco dell'anno e sarà consentito l'utilizzo dei visori notturni.

«Il cinghiale, infatti, è specie con abitudini crepuscolari e l'attività di controllo serale e notturna potrà essere avvantaggiata dall’utilizzo di tali dispositivi.

La nuova disciplina ha ricevuto il benestare sia dell’Osservatorio faunistico sia dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», spiega piazza Dante.

La questione dei cinghiali e delle azioni dissuasive per evitare danni all'agricoltura è da tempo anche al centro delle polemiche fra le associaizoni animaliste e le istituzioni locali, in diverse zone d'Italia: i critici propongono altre misure invece dell'abbattimento.

In una nota stampa della Provincia si ricorda: «Per contrastare i danni causati dai cinghiali alle coltivazioni e ad alcune componenti dell’ecosistema la Provincia ha adottato, ormai da diversi anni, una disciplina di controllo che punta a mettere in campo azioni più incisive rispetto alla normale pratica venatoria. La disciplina vigente si fonda sulla suddivisione del Trentino in due grandi aree, la cosiddetta zona a densità zero e quella classificata di contenimento.

Nella prima il cinghiale è assente e, non appena compare, il personale di vigilanza del Corpo forestale trentino e quello dell'Associazione cacciatori, in qualità di Ente gestore della caccia, intervengono per contrastarne sul nascere l’insediamento. Nella seconda area, invece, i cacciatori abilitati al controllo hanno il compito di mantenere basso il livello di una popolazione ormai stanziale.