Quel che si dice un insolito servizio di pronto intervento. Due operai, in India, sono stati chiamati per liberare una conduttura che risultava intasata. Il motivo lo hanno scoperto in fretta: all’interno del tubo si era nascosto un enorme pitone, lungo circa 4 metri. Per tre ore i due specialisti hanno lavorato, riuscendo infine a estrarre il pitone, che poi, assicurano, è stato rilasciato nella foresta.