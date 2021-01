Salvare vite, risolvere emergenze, intervenire dove serve: i vigili del fuoco sono sempre in prima linea e sempre al nostro fianco. Anche in situazioni insolite. Come è successo a Langhirano, in provincia di Parma, dove una squadra di pompieri è intervenuta in soccorso di un anziano cavallo, stramazzato in stalla, che non riusciva più ad alzarsi. I vigili del fuoco lo hanno imbragato con corde e fasce di sollevamento e quindi, allestito un argano, lo hanno sollevato e rimesso in piedi.