Curioso e goloso, questo leone marino era convinto di farsi una scorpacciata di tonno, e per questo ha abbordato, per la gioia dei preseti, la barca che sta seguendo in mare, impegnata in una battuta di pesca. Quando però ha visto finire in frigo il tonno appena pescato e comparire al suo posto qualche pesce meno pregiato, ha salutato tutti e fatto dietro front. È successo in Messico, a Cabo San Lucas.