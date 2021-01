Tanta neve nei boschi, poca gente in giro per i divieti anti Covid: la combinazione che favorisce l’apparizione di animali selvatici anche nelle strade dei centri abitati. E a volte le apparizioni possono essere veramente suggestive, come in questo caso: un magnifico esemplare di cervo, con un palco bellissimo, ripreso da Pietro Santucci a Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila.

Santucci, accompagnatore di media montagna ed educatore ambientale al Parco nazionale d’Abruzzo, ha filmato il cervo con questo commento: «Che finale di giornata! E se a un certo punto decidi di uscire per spalare un po' di neve e come per magia ti appare in tutta la sua maestosità il Re della foresta, cosa puoi desiderare di più?».