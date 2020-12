Ma con il «coprifuoco trentino» dalle ore 20 alle ore 5, si può uscire a portare il proprio cane a fare i bisogni?

Un argomento che ieri ha infiammato il dibattito sui social (sulla pagina Facebook dell’Adige oltre 300 commenti). Perché non si è ben capito - visto che l’ordinanza Fugatti di venerdì non ne parlava - se è possibile o non è possibile.

A dare il via alla discussione, ieri mattina, è stato un comunicato stampa dell’associazione animalista Oipa del Trentino. LEGGI QUI L'ARTICOLO

Oipa attaccava il presidente Fugatti, dicendo che è impossibile "trattenere" i cani dalle 20 alle 5 di mattina. E che non aver previsto una deroga del coprifuoco per i possessori di cani, era un grave errore da rimediare.

Nel pomeriggio, ci ha pensato il Dirigente della Protezione Civile, ingegner De Col, a intervenire nel dibattito, ricordando che la norma specifica sui cani non era stata inserita nell'ordinanza, dato che "norme sui cani non sono mai state inserite neanche nelle altre".

Ma il punto è un altro: si può o non si può passeggiare il cane dalle 20 alle 5 di mattina in Trentino?

Davvero colorita la spiegazione del presidente Maurizio Fugatti in conferenza stampa alle 17,30 di ieri. In sostanza, senza mai dire che non si può, ha ripetuto più volte che ci vuole "buonsenso".

Quello che non ha detto mai chiaramente (per non inimicarsi i padroni dei cani) è che è vietato uscire di casa dalle 20 alle 5 del mattino, e che portare fuori il cane non è un "motivo di grave necessità" che lo permetta.

Cosa ha detto esattamente Fugatti:

"Lo so anch’io che c’è questa discussione in atto e quindi... c’è chi dice che dalle 20, orario di diciamo che non puoi uscire, alle 5 ci sono degli animali che non riescono diciamo per le loro esigenze ad attendere questo periodo.

Poi c’è anche chi dice che il loro animale ci riesce. Probabilmente dipende dalle caratteristiche - diciamo così - dell’animale, quindi credo che serva buonsenso.

L’alttro ... l’altra sera ho sentito una persona e mi dice che è uscita dopo le 20, i vigili l’hanno vista, hanno avuto buonsenso i vigili, nel senso che gli hanno detto “signora, faccia veloce e torni a casa”, e dall’altra deve avere buonsenso il soggetto interessato.

Il buonsenso deve essere che chi riesce a rispettare queste regole le rispetti, chi non riesce a a a rispettarli lo faccia nel più breve tempo possibile,nella zona più veloce possibile e il più veloce, il più veloce possibile.... adesso non ci sentiamo di di condannare chi ha io dico giustamente ha un animale in casa che non riesce a gestirlo fra le 20 e le 5. Basta che non diventi invece un’abitudine, quella di avere un cane, per uscire di casa per andare a farsi un giro come in qualche mndo, in qualche caso, fu nel primo Covid.

Dopo di che dico... sono 5... 4 o 5 giorni, cerchiamo di gesturlo con buonsenso, come i trentini hanno dimostrato".

IL VIDEO: FUGATTI SPIEGA CHE NON TUTTI I CANI SONO UGUALI... MA TANTO L'ORDINANZA DURA 4 GIORNI