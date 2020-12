A dare il via alla campagna social, con la grinta di sempre, è stata Donatella Rettore, la cantante di Castelfranco Veneto che negli anni Ottanta spopolava nelle discoteche. Appassionata animalista, si è schierata per la liberazione degli orsi tenuti in cattività al Centro faunistico del Casteller. Al suo appello hanno riposto moltissimi cantanti e persone dello spettacolo, che hanno aderito alla proposta di postare un video a tema sui loro canali social. Tra gli altri, un’altra regina della disco italiana anni Ottanta come Sabrina Salerno, ma anche Marcella Bella, Paola Turci, Maria Giovanna Elmi, Vladimir Luxuria e tanti altri.