Pepe era un Amstaff affettuoso, che ha avuto la sfortuna di ritrovarsi, nella serata di venerdì, in strada a Mezzocorona, proprio mentre lungo corso 4 novembre stava sopraggiungendo un’auto.

Erano le 19.30 circa e il conducente della vettura, forse, non ha visto il cane, forse non è riuscito a frenare in tempo: ha centrato Pepe, che è rimasto tramortito per l’urto. È riuscito a spostarsi verso i binari della ferrovia, poi si è accasciato senza vita, stroncato dai traumi interni legati all’urto.

«Il conducente dell’auto - tuttavia - ha spiegato il proprietario del cane - è fuggito. Un passante che aveva assistito alla scena ha provato a farlo rallentare ma ha rischiato di essere travolto a sua volta».

Proprio per questo ora il proprietario di Pepe è deciso a rivolgersi ai carabinieri: il passante è riuscito ad annotare il numero di targa dell’auto ma ogni altra testimonianza potrebbe essere utile. Chi avesse elementi utili può contattare il 3481591138.