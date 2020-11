Erano arrivati in val di Fiemme in 8, e lì avevano passato il resto dell’inverno. Adesso, però, anche gli ultimi 2 ibis eremita, Grignolino (anello334) e Agada (anello 332), Hanno lasciato Cavalese e hanno deciso di migrare a sud verso l'area di svernamento nella laguna di Orbetello. Sono continuamente seguiti e monitorati dai ricercatori del “Waldrapp Team”, grazie ai dispositivi Gps applicati sulla parte inferiore della schiena, che consentono il tracciamento in tempo reale della loro posizione. Il 22 maggio, 6 esemplari erano volati a nord. Ai piedi delle Dolomiti sono rimasti i 2 giovani esemplari. Giovedì scorso sono ripartiti per migrare a Sud verso un clima più mite dove trascorreranno l’inverno. L’ibis eremita, simbolo delle Alpi, quasi scomparso nel Medioevo, è tornato a volare nei cieli d' Europa grazie al progetto Life + Resen For Hope, uno dei più grandi progetti europei di conservazione della specie, con la ricostruzione della loro rotta e memoria migratoria. La migrazione di quest'anno ha visto un totale di 108 di ibis eremita: un numero così alto non si era mai raggiunto, osserva il ricercatore Dino Pianezzola.