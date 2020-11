L'appello, commovente, è stato lanciato ieri pomeriggio dalla pagina Fb Volontarie per i gatti : una micetta recuperata da ciclisti di passaggio, che l'hanno sentita miagolare forte da una scarpata sulla strada da Trento verso Sardagna.

La gattina era finita nella scarpata dentro il trasportino, ora si cerca di ricostruire l'accaduto e di individuare i responsabili.

Ecco che cosa si legge nella pagina Fb, in cui sono state pubblicate le foto: « QUALCUNO LA RICONOSCE? Vorrei pensare ad un caso fortuito (incidente, furto...) per quanto improbabile perchè immaginare un essere ignobile che si sbarazza di una gatta gettandola, chiusa nel suo trasportino, giù per una scarpata, fa troppo male. Questa micia è stata recuperata da due ciclisti (un grande plauso a queste persone) che pedalando verso Sardagna (Trento) hanno sentito i suoi disperati miagolii. Neanche due chili, le zampe e il musetto spellati dai tentativi di liberarsi...Ha un taglietto all'orecchio quindi la settimana prossima prossima faremo le verifiche all'Asl.

AGGIORNAMENTO: la gatta ha 20 anni ed apparteneva ad un'anziana deceduta; qualcuno (probabilmente un vicino) all'insaputa dei figli ha compiuto quest'azione orrenda. Verranno svolte ricerche e si valuterà come procedere. Ps. forse è il caso che passi i suoi ultimi anni in una casa confortevole!».

Il luogo del ritrovamento.