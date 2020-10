Fungie non è un delfino come tutti gli altri. Diciamo anzi che è una vera e propria star: da 37 anni vive di fatto nel porto di Dingle, una piccola città irlandese. Tanto da diventarne il simbolo. Ogni anno moltissimi turisti arrivano a Dingle da tutto il mondo solo per vedere Fungie. Ma da qualche giorno del delfino non c’è più traccia e gli abitanti, così come i fan, temono per la sua sorte.