La giunta provinciale va ancora ko sugli orsi. E' stato infatti accolto anche il secondo ricorso al Consiglio di Stato presentato dagli avvocati Rosaria Aurora Loprete e Paolo Emilio Letrari per conto di Leal - Lega Antivisezionista Lombarda.

Il Consiglio di Stato ha confermato quindi la sospensione dell'ordinanza di cattura di JJ4 e la data per la discussione collegiale del 19 novembre 2020.

Recita l'atto: «Il Consiglio ha pronunciato il presente decreto sul ricorso concernente intervento di monitoraggio, identificazione e rimozione di un orso pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica; visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Vvista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente è stata sospesa l'ordinanza del Tar di Trento dell'11 agosto 2020 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, e contestualmente fissata la discussione collegiale alla camera di consiglio del 19 novembre 2020 e per l'effetto, nel confermare la sospensione della ordinanza presidenziale 11 agosto 2020, fissa per la discussione collegiale la camera di consiglio del 19 novembre 2020. Anche questo decreto come il precedente è stato firmnato da Franco Frattini, giudice di Consiglio di Stato ed ex ministro in un governo Berlusconi.