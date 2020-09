Sul ritorno del lupo in Trentino è intervenuto oggi, in occasione della Conferenza dei capi di governo di Arge Alp, il vicepresidente della Provincia di Trento, Mario Tonina.

«L’agricoltura e la pastorizia di montagna - ha detto in videoconferenza - vanno difese e valorizzate, nel quadro di una strategia complessiva per la lotta allo spopolamento delle alte quote.

Questa difesa, se necessario, deve passare anche attraverso una revisione della direttiva europea Habitat, le cui tutele risultano essere oggi eccessive, considerato che il lupo non può più essere considerato una specie a rischio estinzione».

Al centro dei lavori della conferenza di Salisburgo, in primo luogo, la pandemia di coronavirus. L’Arge Alp ha adottato a questo proposito una Dichiarazione che impegna i soggetti aderenti a ricercare un approccio comune, fondato sui dati e parametri oggettivi, in particolare per quanto riguarda le eventuali limitazioni alla libertà di spostamento da un territorio all’altro e i blocchi ai confini.