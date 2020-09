Diciamo che non è da tutti avere un tale sangue freddo: Matthew Bete stava schiacciando un sonnellino a bordo piscina, nella sua casa di Greenfield, nel Massachusetts. A svegliarlo è stato un orso, che si era introdotto in giardino. Prima è andato a bere dalla piscina, poi, evidentemente incuriosito dalla presenza dell’uomo, che dormiva su un lettino, ha pensato bene di dare un’occhiata. Ha annusato l’uomo e lo ha scosso con la zampa. Quando l’uomo si è svegliato di soprassalto, il più impaurito sembra essere l’orso, che fugge di gran carriera, mentre mister Bete, con grande tranquillità, prende lo smartphone per scattare una foto. La scena è stata ripresa da una telecamera di sicurezza della villa (video cortesemente messo a disposizione da Dawn Bete).