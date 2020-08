L’orsa Amarena è ormai una celebrità nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Sta crescendo ben quattro cuccioli e i problemi non mancano, perché, spinta dalla necessità di trovare cibo, a volte si avventura anche nei centri abitati. Tanto che il parco ha diffuso questo video per spiegare come comportarsi nei suoi confronti, cosa fare e soprattutto cosa non fare.

Scrive il parco: «Il futuro di Mamma Amarena e dei suoi 4 cuccioli dipende da noi! Parchi, istituzioni, associazioni, comunità locali e turisti sono tutti chiamati a prestare la massima attenzione e ad agire con il massimo della responsabilità. Dobbiamo riflettere e ponderare ogni nostro piccolo passo. Il potenziale delle nostre azioni è inimmaginabile: possiamo davvero fare la differenza, in negativo, come in positivo. Capiamo che la maggior parte delle persone è mossa da curiosità e da buone intenzioni, ma è davvero facile cadere in errore e diventare motivo di disturbo e di pericolo per l'orsa... Con questo video non vogliamo assolutamente stigmatizzare e demonizzare il comportamento delle persone coinvolte, vorremmo solo che tutti si soffermassero a riflettere per un momento, prima di correre a usare il telefono... Abbiamo la possibilità di fare la differenza, il futuro dell'orso è OGGI... Prima di agire, pensiamo alle possibili conseguenze delle nostre azioni. Insieme, per l'orso!».