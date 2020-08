Purtroppo l’estate è anche il momento peggiore per un triste fenomeno, quello dell’abbandono dei cani. Per questo la polizia di stato ha pubblicato uno stop, con gli hashtag #lamiciziaèunacosaseria #essercisempre #senontiportononparto

Protagonisti della clip sono Giuseppe e il suo inseparabile amico Gino. «Non esiste un motivo per abbandonare un cane! - chiosa la Polizia - Vai in vacanza con il tuo amico a 4 zampe o se non puoi, portalo in una delle tante pensioni per animali».