L’ennesima fuga di M49 dal Casteller oltre che lo stupore e la felicità di alcuni animalisti, ambientalisti e persone che hanno a cuore la storia dell’ormai famoso orso, ha chiaramente generato non poca ironia sui social.

Papillon, così denominato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa ispirandosi all’omonimo film degli anni ?70 riguardanti le vicende di un condannato a morte francese poi fuggitivo, pare preferire la libertà.

Il caso non è isolato: già lo scorso anno M49 riuscì a fuggire dal Casteller e l’ironia quindi non è potuta mancare, così immagini divertenti hanno cominciato a spopolare sul web. C’è chi immagina Papillon come il protagonista della rivisitazione di un film “Fuga da Casteller”, chi invece scherza immaginando la felicità e la soddisfazione dell’orso per questa ennesima fuga, c’è chi lo sogna in macchina mentre corre via e chi invece gli attribuisce slogan simpatici che celebrano l’accaduto.

Alcuni hanno giocato ad ipotizzare come si giustificherebbe M49 con il presidente della Provincia Maurizio Fugatti: “scusa ma ho bisogno di andare in ferie!”, anche il sarcasmo riguardo al numero 49 non è mancato.

A molti questa seconda fuga appare chiaramente una richiesta dell’orso di non rimanere rinchiuso a Casteller. “Nato libero” fra le frasi che più compaiono sui social, accompagnate da soddisfazione per questa nuova possibilità per Papillon di respirare aria di libertà.

Ad alcuni la fuga non basta: ora l’augurio per l’orso è quello di riuscire a liberarsi anche dal collare. La storia di Papillon è per molte persone un modo per ribadire la necessità di rispettare e lasciare in libertà gli animali, “vivi e lascia vivere” la frase che compare in alcune immagini e esprimono desiderio di rispetto per i diritti degli animali. Fra chi si compiace però, qualcuno di ancora preoccupato c’è: fra i molti commenti infatti alcuni si dicono impauriti ora per le sorti di M49 e si augurano che questa fuga non termini con l’uccisione dell’animale.

Ironia a parte, Papillon pare davvero riuscire sempre a trovare il modo per mettere in difficoltà gli umani e lasciarsi il recinto del Casteller alle spalle.

Che non sia diventato un vizio? Come si dice, poi: non c’è due senza tre!

Infine Andrew Basso, grande illusionista ed escapologo trentino, ieri su Facebook ha pubblicato il video di una gabbia d’acciaio, quelle da cui lui riesce a uscire, decantandone la robustezza e accompagnandolo con la frase ironica: “Un messaggio per la Provincia autonoma di Trento” con tanti smile e orsetti.

Sotto, il post e il video ironici di Andrew Basso