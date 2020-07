L'orso M49 è scappato di nuovo dal recinto del Casteller. Questa mattina i forestali hanno trovato la rete elettrosaldata divelta.

Nonostante fosse stato castrato, Papillon ha dunque conservato il suo carattere e ha riconquistato la libertà. E' la seconda volta.

La notizia è stata data dal governatore Maurizio Fugatti in consiglio provinciale. «L'altra volta si era arrampicato sulla rete - ha detto - questa volta l'ha strappata dimostrando una forza notevole». E anche una intelligenza rara nel riuscire a studiare un piano di fuga capace di "fregare" i carcerieri umani.

L'orso è radiocollarato dunque sarà più facile rintracciarlo. Il presidente della Provincia di Trento, visibilmnete in difficoltà, per essere stato beffato dall'orso una seconda volta, ha chiamato il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, per avvertirlo, ma ha aggiunto: «Non mi ha risposto».

Papillon, come è stato ribattezzato dal ministro Costa, che si è sempre schierato dalla sua parte contro la cattura, era stato riportato al Casteller il 28 aprile scorso, dopo 289 giorni di libertà e dopo essere stato avvistato anche in Veneto, dopo la prima cattura.

