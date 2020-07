Quando si dice seguire le orme del padre, in tutto e per tutto… Robert Irwin, fotografo e documentarista, mentre stava girando un video maneggiando un pitone tappeto (Morelia spilota), è stato morso al volto dal serpente, evidentemente indispettito. La stessa scena aveva visto protagonista anche il padre di Robert, Steve Irwin, famoso documentarista australiano, noto come Crocodile Hunter e morto nel proprio a causa della puntura di una razza velenosa mentre girava un documentario nella barriera corallina.

Il figlio Robert ha postato i due video, mostrando la straordinaria somiglianza col genitore.