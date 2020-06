Sarebbe opera di un escursionista altoatesino il video che circola in rete nelle ultime 24 ore, che ritrae un orso su una strada forestale che cammina curioso a meno di una decina di metri dall'autore delle riprese. L'atteggiamento dell'orso appare tutt'altro che aggressivo, così come chi gira il video, pur allontanandosi con calma, non sembra preoccupato e cerca di comunicare "tranquillità" al plantigrado invitandolo a smetterla di seguirlo.

Mancano informazioni sulla località in cui è stato girato il video, mentre fonti della Provincia autonoma di Bolzano si apprende che apparentemente si tratta di un esemplare molto giovane, che assume un comportamento non aggressivo.

Secondo ipotesi da confermare, l'incontro sarebbe avvenuto nei bosci di confine fra Trentino e Alto Adige, forse nella zona della Mendola. È pressoché certo che si tratta di un orso appartenente alla popolazione trentina di plantigradi presente nel Brenta e dintorni.