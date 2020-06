Brutta avventura per il giocatore di football americano Ha Ha Clinton-Dix. La star dei Dallas Cowboys ha fatto un incontro imprevisto: uscendo da garage di casa, a bordo di un monopattino elettrico, si è trovato a tu per tu con un’orsa e il suo cucciolo. E la reazione non è stata quella che forse ci si aspetterebbe da un duro campione della Nfl…