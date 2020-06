L’Ente nazionale protezione animali (Enpa) ha denunciato gli autori del video relativo all’inseguimento dell’orsa F20 e del suo cucciolo per maltrattamento di animali. L’associazione, si legge in un comunicato, ha presentato una denuncia presso la Procura di Trento nei confronti degli autori del filmato girato in val Rendena (Trentino) per la violazione dell’articolo 544 ter del Codice penale.



L’orsa, menomata di un arto, e il suo cucciolo sono stati inseguiti in auto su una strada di montagna.



«Chiunque compia atti di questo tipo agisce non solo contro gli animali selvatici in quanto esseri senzienti tutelati da leggi nazionali e direttive ed accordi internazionali, ma causa anche un danno al ‘patrimonio indisponibile dello Stato’ che essi rappresentano», riporta il comunicato dell’associazione, che chiede una «condanna esemplare» degli autori del filmato.