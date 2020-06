In questi giorni le greggi di pecore stanno ritornando in quota, provenienti dalla pianura Padana, per l'alpeggio sulle montagne. Numerosi i pastori che stanno risalendo la Valsugana e la Val d'Adige: domenica in molti si sono affrettati a passare le città approfittando dello scarso traffico festivo. Ecco quindi le segnalazioni dei nostri lettori: la foto è scattata a Marano di Isera; il video di Enrico Gremes al ponte di San Giorgio di Trento.