Il video, girato in Trentino, dell’orso che sbuca dai cespugli di pino mugo alle spalle di Alessandro, 12 anni, sta facendo da ore il giro dell’Italia e ormai anche dell’Europa.





Girato nella giornata di ieri, domenica 24 maggio 2020, sui monti sopra l’abitato di Sporminore, nel gruppo dolomitico del Brenta, mostra, un ragazzo, Alessandro, che mentre sta raccogliendo delle gemme di pino mugo si imbatte in un giovane orso, che lo osserva con curiosità, alzandosi anche in piedi paio di volte, e lo segue per qualche decina di metri.



Il ragazzo, guidato da un adulto poco distante – che ha eseguito la ripresa con un cellulare – con grande tranquillità e sangue freddo si allontana lentamente dall’animale, fino a raggiungere il gruppo dei familiari. Successivamente l’orso, che non ha mai tenuto durante l’incontro un atteggiamento aggressivo, si allontana sul pascolo.



Sull’accaduto il Servizio foreste e fauna della Provincia sottolinea due aspetti: