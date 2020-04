La Lega anti vivisezione (Lav) del Trentino chiede agli automobilisti di porre ancora più attenzione in questo periodo al passaggio degli animali e di moderare la velocità «in quanto, proprio a causa di questa situazione così insolita a cui stiamo facendo fronte che vede una drastica diminuzione del traffico, gli animali ripopolano le nostre strade».

«Moderare la velocità - sottolinea la Lav - significa inoltre evitare possibili incidenti e quindi scongiurare l’intervento di mezzi di soccorso impegnati già duramente in questo particolare momento».

«Passata l’emergenza, auspichiamo un confronto con le autorità locali per cercare di trovare delle strategie congiunte per migliorare il nostro rapporto con gli animali selvatici che abitano il nostro territorio», conclude la Lav.