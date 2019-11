In cinque anni gli allevamenti di conigli nel Trevigiano, provincia centrale per questa attività, sono scesi da 100 a 40, ed uno fra i motivi principali è il mutato atteggiamento del consumatore verso questi animali, in altre parti d'Europa tenuti in casa come fossero cani o gatti. Lo ha rivelato il presidente regionale veneto di Confagricoltura, Lodovico Giustiniani, nel corso di un incontro con il nuovo vescovo di treviso, Michele Tomasi, cogliendo una sollecitazione del capo della chiesa trevigiana all'attenzione per il benessere animale.



"Molti stanno chiudendo gli allevamenti dei conigli - ha detto Giustiniani -, che sono visti sempre più come animali da compagnia. Noi in realtà da molti anni poniamo una grandissima attenzione al benessere animale, ma chi vive nella realtà urbana ha una conoscenza sempre meno approfondita delle dinamiche della campagna".

Per Cristiano Diotto, presidente dei cunicoltori di Confagricoltura Treviso, la flessione del consumo della carne di coniglio si deve tuttavia solo in parte all'accresciuta sensibilità animalista. "Stiamo parlando di un comparto di nicchia - spiega -, rivolto ad un animale non facile da allevare, e che richiede investimenti importanti. Quindi di un'attività che è stata progressivamente abbandonata, a favore di attività agricole più redditizie".