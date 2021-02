In un solo istante l’acqua bollente diventa una nuvola! L’esperimento è veramente curioso: lo ha effettuato, a Juneau, in Alaska, un meteorologo della locale sezione del National Weather Service. All’aperto, con una temperatura di circa 24 gradi sotto zero, ha gettato in aria una pentola di acqua bollente. Il raffreddamento e il fenomeno della condensazione sono di fatto immediati e l’acqua si trasforma in una nuvola prima di ricadere a terra.